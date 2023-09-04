Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали передачу командиров «Азова» Украине

На переговорах президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана не поднимался вопрос о передаче Украине командиров батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ). После освобождения из российского плена они были отправлены в Турцию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я не знаю, будут ли они сами затрагивать эту тему, но на переговорах не обсуждалось. Это достаточно чувствительная тема и обычно, конечно, в таких форматах она не обсуждается»,— сообщил представитель Кремля журналистам, добавив, что подобные разговоры ведутся «в очень закрытом режиме».

Накануне TRT Haber сообщил, что в рамках переговоров лидеров планируется обсудить обмен военнопленными между Россией и Украиной. Еще в июле Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что планирует при личной встрече обсудить с Владимиром Путиным выдачу Украине командиров батальона «Азов», которые находились в Турции с осени 2022 года, и должны были оставаться там до завершения боевых действий. Кремль обвинял турецкую и украинскую стороны в нарушении договоренностей по обмену военнопленными.

Лусине Баласян