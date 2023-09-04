Вагнеровец пострадал от травмата

В Батайске Ростовской области возбуждено уголовное дело после уличного конфликта, в ходе которого неизвестный несколько раз выстрелил в участника специальной военной операции Вячеслава К. (его фамилия не раскрывается). По предварительным данным, ночью 3 сентября у него произошла словесная перепалка с посетителем кафе «Клевер», после чего из заведения вышла группа неизвестных и избила Вячеслава, а один из оппонентов несколько раз ранил его из травматического оружия. Родственники пострадавшего говорят, что особую агрессию у нападавших вызвали слова Вячеслава о том, что он участвует в специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

Следственный отдел ОМВД России по Батайску возбудил уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) после конфликта с применением травматического оружия, произошедшего 3 сентября около 2:00 в парке имени Ленина. По предварительным данным, неизвестный произвел из травматического оружия 12 выстрелов в местного жителя Вячеслва К. и скрылся с места происшествия.

«Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, а также задержание подозреваемого в совершении преступления»,— говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным местных СМИ, пострадавшим является боец ЧВК «Вагнер», принимавший участие в военной операции на территории Украины.

То, что инцидент в Батайске связан с участником СВО, подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону»,— написал он в своем Telegram-канале.

Мать 28-летнего Вячеслава К. Елизавета рассказала изданию donnews.ru, что ее сын состоял в ЧВК «Вагнер» и участвовал в военных конфликтах в Сирии и Африке, а затем был направлен в зону специальной военной операции.

Ночью 3 сентября Вячеслав К. гулял со своей девушкой в парке имени Ленина в Батайске. По словам его матери, рядом с кафе «Клевер» мужчина встретил одноклассника и остановился с ним поговорить. Заметив, что за ними наблюдает неизвестный, Вячеслав спросил, что тому нужно. После этого из кафе вышла группа людей, которые напали на Вячеслава и избили его.

«Он спортивный и крепкий, смог встать на ноги и сказал им: “Пацаны, я на фронте вас защищаю”»,— рассказала мать потерпевшего. Но эти слова вызвали лишь новый всплеск агрессии.

Вячеслав якобы предложил нападавшим решить конфликт в бою один на один. С одним из оппонентов они отошли за киоск, но там неизвестный достал травматический пистолет и выстрелил в Вячеслава 12 раз. Несмотря на полученные ранения, пострадавший смог убежать, а наутро обратился в больницу, и хирурги извлекли из его тела пять пуль. Вячеслав К. написал в полицию заявление о совершенном на него нападении.

Это не первый случай нападения на участников военной операции на Украине. В марте 25-летнего жителя Кировской области Даниила Разумова, приехавшего в отпуск из зоны СВО, избили до смерти в драке. В том же месяце в Гатчине задержали подозреваемого в смертельном избиении участника военного конфликта Алексея Лымаря. В августе в Забайкальском крае злоумышленники избили участников спецоперации Михаила Таскина и Сергея Елгина, имеющих инвалидность в связи с потерей конечностей.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону