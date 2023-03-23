Полиция задержала подозреваемого в избиении участника СВО у бара в Гатчине

В Гатчине задержали 36-летнего администратора клуба Story, подозреваемого в смертельном избиении участника СВО Алексея Лымаря. По данным 47news, его задержали в Приморском районе.

Мужчину передали в следственные органы для проведения процессуальных действий. Несколько дней назад «Ъ-СПб» писал, что следком возбудил уголовное дело после гибели избитого охраной клуба в Гатчине ветерана СВО. Последние недели жизни мужчина провел в коме в реанимационной палате. Его избили у клуба Story в Гатчине, после того, как охрана не пустила его в заведение. Последующая перепалка с ними переросла в драку с участием пяти человек с другой стороны. Приехавшая полиция задержала самого Лымаря за брань в общественном месте.

Через сутки его отпустили и выписали штраф в 500 руб., после мужчину сразу госпитализировали. Через две недели, 20 марта, он скончался от полиорганной недостаточности и обширного сепсиса.

Напомним, Алексей Лымарь ушел добровольцем в зону СВО в сентябре. После перенесенной пневмонии вернулся домой в январе 2023 года. На странице «Вконтакте» гатчинского клуба 21 марта опубликовали сообщение о том, что «в связи со сложившейся ситуацией заведение закрыто на неопределенный период времени».

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