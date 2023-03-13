В Кировской области забили до смерти участника военной операции

Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании смерти 25-летнего жителя Кировской области, которого 5 марта до смерти забили в драке. Даниил Разумов приехал в отпуск из зоны СВО в пгт Кикнур Кировской области, там на него напали шестеро участников местной ОПГ.

Инцидент произошел 5 марта. Прокуратура Кировской области взяла на особый контроль уголовное дело по факту гибели мужчины. Следователи, которые сейчас работают в Кикнуре, устанавливают обстоятельства издевательств над бойцом, а именно, что после избиения его привязали к автомобилю и провезли по поселку. В состоянии комы молодого человека госпитализировали, он умер в больнице 7 марта.

Как сообщили «Ъ» в региональном СУ СКР, по подозрению в убийстве арестован 33-летний житель поселка. Как уточнили в ведомстве, молодые люди были ранее знакомы, конфликт между ними и дальнейшее избиение произошли на квартире. Кроме того, правоохранители проверяют информацию, что подозреваемый в убийстве был членом ОПГ, которая держит в страхе жителей Кикнура.

По данным Newsler.ru, местные жители сообщают о многочисленных фактах вымогательств и нападений. Следствие уточнило, что все эти факты пока на стадии проверки, уголовное дело возбуждено пока по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть).

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина обратилась к Александру Бастрыкину с требованием обратить особое внимание на расследование.

Ирина Александрова, Киров