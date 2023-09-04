Премьер Грузии назвал справедливым начало импичмента президенту

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал справедливым решение правящей партии «Грузинская мечта» начать импичмент президенту Саломе Зурабишвили. О начале процедуры объявили 1 сентября. Причина — поездки президента в Европу без согласования с правительством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ираклий Гарибашвили

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Ираклий Гарибашвили

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Печально, что президент Грузии демонстративно нарушает закон. Мы должны быть примером и защитниками закона в целом, и мы должны подавать пример другим, поэтому решение, принятое правящей партией, было абсолютно справедливым»,— заявил Ираклий Гарибашвили на правительственном заседании (цитата по «РИА Новости»).

Во время мартовского выступления в парламенте госпожа Зурабишвили раскритиковала других представителей властей Грузии за бездействие в процессе выполнения европейских рекомендаций. Тогда она заявила, что Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, поскольку не заслужила этого. Ираклий Гарибашвили заявил, что главной причиной импичмента послужило именно это выступление в парламенте.

«После этого, конечно, нам уже не нужны никакие доказательства того, что доверие потеряно, и с моей стороны было бы, конечно, несправедливо делегировать ей какие-то полномочия, выслушав это заявление»,— пояснил господин Гарибашвили.

Процедура импичмента считается запущенной, когда письменное требование об этом подпишут не менее трети депутатов парламента Грузии. Президент считается отстраненным в рамках импичмента, если это поддержат не менее двух третей парламента (100 из 150).

Правительство Грузии отказало президенту в зарубежных визитах в десять государств: Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ. В правящей партии страны опасались, что в ходе выступлений на европейских площадках президент будет делать «дискредитирующие заявления» и в дальнейшем это может стать причиной отказа ЕС принимать Грузию в союз. После этого ее администрация сообщала, что с 31 августа президент начинает встречи с лидерами стран ЕС для поддержки в получении кандидата в члены. Этот тур начался с Германии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Грузии отправилась в "самоволку"».

Анастасия Ларина