Рождение легенды: бренд «Омода» и «Форвард-Авто». Секреты успеха

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– Такие авторитетные личности, как капитан футбольной команды «Амкар» Евгений Тюкалов и двукратная чемпионка мира по санному спорту Екатерина Катникова, а также солист группы «Турбомода» Владимир Лучников стали членами OMODA CLUB PERM и довольными клиентами вашего автосалона за последний месяц. Что именно привлекло их в «Форвард-Авто» и затем к бренду OMODA?

Рустам Бахтияров: Знаменитости, подобно всем нашим клиентам, ищут качество, надежность и инновации. Когда они узнали о нашей компании, их привлек наш профессиональный подход и внимание к деталям. OMODA, с его современным дизайном и высокими технологиями, стал естественным выбором для них. Тот факт, что три такие известные личности выбрали нас в течение месяца, говорит о высокой репутации, которую наш бренд заслужил на рынке.

– Почему бренд OMODA так привлекателен для покупателей?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото: двукратная чемпионка мира по санному спорту Екатерина Катникова

На фото: двукратная чемпионка мира по санному спорту Екатерина Катникова



Кристина Шарапова: OMODA сочетает в себе комфорт, современные технологии и уникальный дизайн. Эти автомобили не только выглядят стильно, но и предлагают выдающуюся производительность и безопасность.

– Какие модели OMODA сейчас представлены в вашем автосалоне?

Р.Б.: Мы рады предложить нашим клиентам роскошный седан S5 и футуристичный фастбэк-кроссовер С5, а также в ближайшее время планируем представить GT-версию OMODA S5.

– Говорят, что Владимир Лучников решил праздновать покупку своего автомобиля прямо в вашем салоне, и это стало настоящим событием среди членов OMODA CLUB PERM. Это правда?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото: солист группы «Турбомода» Владимир Лучников

На фото: солист группы «Турбомода» Владимир Лучников



Р. Б.: Да, это правда. Владимир был настолько впечатлен нашим сервисом и своим новым автомобилем, что решил отпраздновать покупку прямо здесь, в салоне. Мы пригласили абсолютно всех членов OMODA CLUB PERM, и были рады принять их. Это был незабываемый вечер! Владимир исполнил несколько своих хитов, и наш салон на несколько часов превратился в настоящую концертную площадку.

К. Ш.: Мы всегда готовы идти навстречу пожеланиям наших клиентов, и это был отличный способ показать, что OMODA – не просто автомобиль, но и образ жизни.

– Это звучит потрясающе! Такие моменты и создают историю бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото: капитан футбольной команды «Амкар» Евгений Тюкалов

На фото: капитан футбольной команды «Амкар» Евгений Тюкалов



Р. Б.: Согласен, и мы гордимся тем, что можем быть частью этих моментов. Наша цель – делать наших клиентов счастливыми.

– Как будущие покупатели могут связаться с вами?

К. Ш.: Мы всегда рады видеть новых клиентов в нашем автосалоне. Приходите к нам по адресу: ул. Героев Хасана, 105П, или звоните по телефону: +7 (342) 270-06-06.

– Спасибо за интервью! Удачи вам и вашему бренду в завоевании сердец автолюбителей!

– Благодарим за интерес! Мы верим, что каждый наш клиент заслуживает лучшего!

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ООО "АВТО РИТЕЙЛ ДИАМАНТ"