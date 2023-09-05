Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рождение легенды: бренд «Омода» и «Форвард-Авто». Секреты успеха

Интервью с генеральным директором группы компаний «Форвард-Авто» Рустамом Бахтияровым и управляющей дилерским центром «Омода» Кристиной Шараповой

– Такие авторитетные личности, как капитан футбольной команды «Амкар» Евгений Тюкалов и двукратная чемпионка мира по санному спорту Екатерина Катникова, а также солист группы «Турбомода» Владимир Лучников стали членами OMODA CLUB PERM и довольными клиентами вашего автосалона за последний месяц. Что именно привлекло их в «Форвард-Авто» и затем к бренду OMODA?

Рустам Бахтияров: Знаменитости, подобно всем нашим клиентам, ищут качество, надежность и инновации. Когда они узнали о нашей компании, их привлек наш профессиональный подход и внимание к деталям. OMODA, с его современным дизайном и высокими технологиями, стал естественным выбором для них. Тот факт, что три такие известные личности выбрали нас в течение месяца, говорит о высокой репутации, которую наш бренд заслужил на рынке.

– Почему бренд OMODA так привлекателен для покупателей?

На фото: двукратная чемпионка мира по санному спорту Екатерина Катникова
На фото: двукратная чемпионка мира по санному спорту Екатерина Катникова

На фото: двукратная чемпионка мира по санному спорту Екатерина Катникова

На фото: двукратная чемпионка мира по санному спорту Екатерина Катникова

Кристина Шарапова: OMODA сочетает в себе комфорт, современные технологии и уникальный дизайн. Эти автомобили не только выглядят стильно, но и предлагают выдающуюся производительность и безопасность.

– Какие модели OMODA сейчас представлены в вашем автосалоне?

Р.Б.: Мы рады предложить нашим клиентам роскошный седан S5 и футуристичный фастбэк-кроссовер С5, а также в ближайшее время планируем представить GT-версию OMODA S5.

– Говорят, что Владимир Лучников решил праздновать покупку своего автомобиля прямо в вашем салоне, и это стало настоящим событием среди членов OMODA CLUB PERM. Это правда?

На фото: солист группы «Турбомода» Владимир Лучников
На фото: солист группы «Турбомода» Владимир Лучников

На фото: солист группы «Турбомода» Владимир Лучников

На фото: солист группы «Турбомода» Владимир Лучников

Р. Б.: Да, это правда. Владимир был настолько впечатлен нашим сервисом и своим новым автомобилем, что решил отпраздновать покупку прямо здесь, в салоне. Мы пригласили абсолютно всех членов OMODA CLUB PERM, и были рады принять их. Это был незабываемый вечер! Владимир исполнил несколько своих хитов, и наш салон на несколько часов превратился в настоящую концертную площадку.

К. Ш.: Мы всегда готовы идти навстречу пожеланиям наших клиентов, и это был отличный способ показать, что OMODA – не просто автомобиль, но и образ жизни.

– Это звучит потрясающе! Такие моменты и создают историю бренда.

На фото: капитан футбольной команды «Амкар» Евгений Тюкалов
На фото: капитан футбольной команды «Амкар» Евгений Тюкалов

На фото: капитан футбольной команды «Амкар» Евгений Тюкалов

На фото: капитан футбольной команды «Амкар» Евгений Тюкалов

Р. Б.: Согласен, и мы гордимся тем, что можем быть частью этих моментов. Наша цель – делать наших клиентов счастливыми.

– Как будущие покупатели могут связаться с вами?

К. Ш.: Мы всегда рады видеть новых клиентов в нашем автосалоне. Приходите к нам по адресу: ул. Героев Хасана, 105П, или звоните по телефону: +7 (342) 270-06-06.

– Спасибо за интервью! Удачи вам и вашему бренду в завоевании сердец автолюбителей!

– Благодарим за интерес! Мы верим, что каждый наш клиент заслуживает лучшего!

ООО "АВТО РИТЕЙЛ ДИАМАНТ"

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...