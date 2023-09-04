В шведском Мальмё прошли беспорядки из-за сожжения Корана

В шведском Мальмё после акции с сожжением Корана произошли беспорядки, сообщает телеканал SVT со ссылкой на полицию. Были сожжены несколько машин, участники беспорядков также бросали камни в полицейские машины. Информации о пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / AP Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / AP

Вчера, 3 сентября, иммигрант иракского происхождения Салван Момика провел еще одну акцию с сожжением Корана в Мальмё. В ходе акции были задержаны три человека.

В апреле Административный суд Швеции отменил введенный Министерством иностранных дел страны запрет на демонстрации, в ходе которых сжигают Коран. В своем решении суд указал, что свобода собраний и демонстраций — конституционно защищенные права.

Подробнее об акциях — в материале «Ъ» «Беженец в Стокгольме зажег весь исламский мир».

Лаура Кеффер