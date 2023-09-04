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Коммерсантъ FM
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Gunvor: судоходные компании ЕС отвечают за половину поставок нефти из России

Примерно половина экспортных поставок российской нефти осуществляют европейские судоходные компании. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на выступление Фредерика Лассера, главы отдела глобальных исследований и анализа Gunvor Group.

По словам представителя Gunvor Group, ожидается рост экспорта иранской нефти — это должно благоприятно сказаться на балансе мирового рынка.

Многие судовладельцы вывели флот из российских портов из-за опасений вторичных санкций со стороны США. При этом с июля российская нефть с июля торгуется по цене выше установленного странами G7 потолка (на уровне $60 за баррель). По данным Bloomberg, примерно 40% судов, вывозящих нефть из российских портов, принадлежат западным компаниям, которые должны соблюдать потолок цен на российское сырье.

Как рассказали Reuters источники, продолжает фрахтовать танкеры для российской нефти польский концерн Orlen: за последние три месяца он зафрахтовал около десяти танкеров для поставок российской нефти в Азию, чтобы на обратном пути доставить арабскую нефть в Литву и Польшу.

По словам трейдеров, многие крупные европейские компании не хотят использовать суда, которые заходили в российские порты. Поэтому менее востребованные танкеры фрахтует Orlen по привлекательным ставкам.

О динамике стоимости перевозки российской нефти — в материале «России не подфрахтило».

Анастасия Ларина

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