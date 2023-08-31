Reuters: польская Orlen фрахтует ранее перевозившие нефть из РФ суда

Польский нефтегазохимический концерн Orlen за последние три месяца зафрахтовал около десяти танкеров, используемых для поставок российской нефти в Азию, чтобы на обратном пути доставить арабскую нефть на свои предприятия в Литве и Польше. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на двух трейдеров и данные компании LSEG. В Orlen заявили, что их деятельность, связанная с поставкой нефти, не нарушает действующие в отношении России санкции.

До начала боевых действий на Украине Польша была одним из крупнейших импортеров российской нефти в Европе. Однако 25 февраля Россия прекратила экспортировать нефть в Польшу. Компания Orlen компенсировала поставки из России нефтью с Ближнего Востока.

По словам трейдеров, многие крупные европейские компании отказываются использовать суда, заходившие в российские порты, из-за санкционных рисков. Ставшие менее востребованными на рынке танкеры фрахтует Orlen по привлекательным ставкам, говорят собеседники агентства. Reuters пишет со ссылкой на данные LSEG, что за последние три месяца Orlen зафрахтовала по меньшей мере десять судов для доставки нефти с Ближнего Востока в польский Гданьск и литовский Бутинге. Ранее танкеры заходили в российские порты на Балтике Приморск и Усть-Луга.

По данным Refinitiv, которые приводит агентство, среди зафрахтованных Orlen судов — Waikiki, Bonita, Nissos Serifos, Nissos Delos, Calida, Anafi Warrior, Ark, Lovina и Botafogo, которые находятся под управлением греческих судовладельцев, крупнейшими из которых являются TMS Tankers и Kyklades Maritime.

Так, танкер Nissos Serifos 23 мая погрузил в порту Приморск около 100 тыс. т нефти марки Urals, поставленной российской государственной нефтегазовой компанией «Зарубежнефть». После чего нефть была доставлена в порт Мундра в Индии. На обратном пути 22 июля в порту Сиди-Керир судно погрузило 100 тыс. т добываемой в Саудовской Аравии нефти сорта Arab Light для доставки в польский порт Гданьск.

В Orlen Reuters заявили, что не участвуют в перевозках российской нефти. По словам представителей компании, каждое судно, с которым работает Orlen, проверяется на предмет любых нарушений санкций на перевозку российской нефти.

На вопрос, фрахтовала ли Orlen суда, перевозящие российскую нефть на обратном пути из Азии, представители компании ответили: «Orlen не комментирует коммерческие вопросы и детали своего сотрудничества с деловыми партнерами. Вся наша деятельность, в том числе связанная с поставкой сырой нефти, не нарушает действующие санкции».

Использование танкеров, эксплуатируемых нероссийскими судоходными компаниями, но доставляющих российскую нефть и нефтепродукты, не является нарушением санкций. Санкционные ограничения регулируют только стоимость нефти из России. В декабре 2022 года Евросоюз и страны G7 ввели ограничение цен на нефть из России — она не может продаваться выше $60 за баррель. С 5 февраля 2023-го также действует потолок $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно). Однако, по данным Bloomberg, ряд западных компаний покупает российскую нефть марки Urals выше уровня установленного потолка цен.

Подробнее о ситуации на нефтяном рынке — в материале «Ъ» «Сложносокращенное предложение».

Милена Костерева