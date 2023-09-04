Штаб Карпина вызвал в сборную шесть новых футболистов

В сборную России по футболу для подготовки к сентябрьским товарищеским матчам вызваны шесть новых футболистов, сообщил Российский футбольный союз. Уточняется, что по медицинским причинам сбор пропустят Евгений Морозов, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Никита Кривцов, Александр Черников.

Тренерский штаб в связи с этим вызвал на сбор Михаила Кержакова и Александра Коваленко (оба из «Зенита»), Никиту Салтыкова и Владислава Шитова (оба — «Крылья Советов», Самара), Данилу Прохина («Ростов») и Даниила Кузнецова («Рубин»).

Главный тренер сборной Валерий Карпин вызвал на сборы 49 футболистов. Российская команда проведет учебно-тренировочный сбор с 4 по 12 сентября. 7 и 11 сентября футболисты сборной сыграют на выезде два матча с олимпийской сборной Египта, в котором примут участие игроки до 23 лет. 12 сентября сборная России в гостях сыграет с командой Катара.

Лаура Кеффер