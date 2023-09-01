Сборная России по футболу два раза сыграет с олимпийской сборной Египта

Сборная России по футболу в сентябре проведет два матча с олимпийской командой Египта, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС). Обе игры состоятся в египетском городе Суэц 7 и 11 сентября. В матчах смогут принять участие футболисты не старше 23 лет.

«Возраст игроков российской сборной будет соответствовать возрасту соперника. В связи с тем, что в последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001–2002 г. р., это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне»,— поясняют в РФС.

В футбольном союзе также сообщили, что олимпийская сборная Египта станет для сборной России сильным соперником, так как она является финалистом Кубка Африки в своей возрастной категории.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал на сборы национальной команды 49 футболистов. По его словам, это связано с тем, что сборную ждут не только две игры с олимпийской командой Египта, но и матч с национальной сборной Катара — он, по предварительным данным, пройдет 12 сентября.

Александр Кислов