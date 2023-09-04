В Белгороде за 168 млн рублей продается отель Voyage

Действующий белгородский «бутик-отель» Voyage продается «под ключ» за 168 млн руб. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Из сообщения следует, что отель расположен на проспекте Богдана Хмельницкого, 155 недалеко от аэропорта и автовокзала «в удобной доступности» от исторического центра Белгорода. Гостиница рассчитана на 44 номеров различной категории. Также при ней работает ресторан на 45 мест, конференц-зал вместимостью до 70 человек и «фитнес-комната».

Продавцом выступает ООО «Паритет». Компания, следует из ее описания на «Авито», представляет интересы «только собственников объектов, как в арендных отношениях, так и продаже, покупке объектов». «Паритет» работает с 2019 года, имеет в своем активе более 80 объектов коммерческой недвижимости Белгородской области. Отель Voyage является самым дорогим в списке объявлений.

По адресу Богдана Хмельницкого, 155 в Белгороде для деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания зарегистрировано ООО «Отель менеджмент», следует из данных Kartoteka.ru. Компания появилась в апреле 2015 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 49,4 млн руб., чистая прибыль — 2,5 млн. Директором и единственным владельцем является Елена Михайлюкова. Она также владеет и управляет местным ООО «Нобили», которое зарегистрировано для деятельности ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

С апреля по ноябрь 2015 года отелем владели Анатолий и Сергей Фуглаевы. Сергей Фуглаев в августе не смог оспорить приговор пять с половиной лет колонии общего режима за махинации с НДС. Анатолий Фуглаев был осужден аз мошенничество на три с половиной года колонии общего режима в начале 2022 года и спустя год вышел на свободу.

О начале массовой продажи коммерческой недвижимости читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Белгородчина выходит в кэш».

Александр Прытков

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