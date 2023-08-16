На начало строительства транспортной развязки в Курске готовы выделить 468 млн рублей

Областное предприятие «Курскавтодор» объявило поиск подрядчика для работ по переустройству сетей в месте строительства развязки на улице Карла Маркса (в месте примыкания проспекта Победы) в облцентре. Начальная цена контракта составляет 468 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчику с момента заключения контракта до 30 ноября 2024 года будет необходимо переустроить сети связи девяти компаний, четыре ЛЭП, два водопровода, напорную канализацию и ливневую канализацию, газопровод, компенсировать вырубку деревьев и так далее. А затем еще три года ремонтировать их по гарантии.

Компанию, которая выполнит работы, выберут в ходе открытого конкурса, на котором в первую очередь будет учитываться выгодность ценового предложения, во вторую — квалификация и опыт претендента. Подавать заявки на участие в нем можно до 30 августа, итоги будут подведены 1 сентября.

В конкурсе на разработку проекта развязки в Курске в конце 2020 года победило петербургское ООО «Гео-проект», снизив цену контракта со 100 млн до 93 млн руб. Компания, специализирующаяся на деятельности в области архитектуры, должна была выполнить работы до конца 2022 года. Строительство объекта планировалось начать в 2023 году. Его появление должно позволить транспорту беспрепятственно двигаться в сторону микрорайона Северного и обратно, а также выезжать из города.

Как в Воронеже начинали строить крупнейший дорожный объект последних лет, Остужевскую развязку, — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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