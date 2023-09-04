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Коммерсантъ FM
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Арина Соболенко по итогам US Open станет первой ракеткой мира

Первая ракетка мира полька Ига Швёнтек не смогла выйти в четвертьфинал US Open, который проходит в Нью-Йорке. Благодаря этому по итогам турнира на первое место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) переместится белоруска Арина Соболенко.

Швёнтек возглавила рейтинг 4 апреля 2022 года и с тех пор не опускалась ниже первой строчки. Соболенко станет первой ракеткой мира впервые в карьере. 25-летняя белоруска прошла в четвертый круг US Open, где встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

По итогам третьего круга Открытого чемпионата США в мужской сетке также остались россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Подробности — в материале «Ъ» «Над Даниилом Медведевым вовремя поехала крыша».

Лаура Кеффер

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