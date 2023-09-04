Над Даниилом Медведевым вовремя поехала крыша

По итогам третьего круга Открытого чемпионата США в мужской сетке остались два лучших российских теннисиста. Третья ракетка мира Даниил Медведев в трех сетах разобрался с аргентинцем Себастьяном Баэсом, а Андрей Рублев, занимающий в мировом рейтинге восьмое место, в четырех партиях справился с французом Артуром Риндеркнехом. Для того чтобы встретиться друг с другом в четвертьфинале, россиянам осталось одержать по одной победе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победив Себастьяна Баэса в 1/16 финала, Даниил Медведев прервал его беспроигрышную серию из 12 матчей

Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP Победив Себастьяна Баэса в 1/16 финала, Даниил Медведев прервал его беспроигрышную серию из 12 матчей

Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP

Наличие параллелей между двумя последними матчами Даниила Медведева, на первый взгляд, прослеживается настолько явно, что о них просто невозможно не упомянуть. Противоборство чемпиона US Open 2021 года с аргентинцем Себастьяном Баэсом, как и встречу второго круга с австралийцем Кристофером О’Коннеллом, организаторы турнира поставили в вечерней части расписания, да и проходило оно по аналогичному сценарию. В первом и втором сетах Медведев отдал по два гейма, а в третьей партии дело опять дошло до тай-брейка, в концовке которого россиянин не реализовал матчболы, правда не два, а три. Разница вроде бы лишь в том, что в прошлый раз Медведеву пришлось играть четвертый сет, а сейчас этого удалось избежать.

На самом же деле, если не считать позднего времени проведения этих матчей, они получились разными. В отличие от О’Коннелла, Баэс с его ростом 170 см гораздо чаще остается на задней линии. Медведеву, который предпочитает разбираться со своими соперниками в ритмичных розыгрышах и не очень любит, когда его постоянно атакуют у сетки, теннис аргентинца более удобен. Ну и, конечно, в данном случае иначе складывался третий сет. Медведев не вел в счете, а уступал, причем очень серьезно — 2:5. Если бы чуть раньше россиянину не удалось удержать свою подачу в марафонском шестом гейме, по ходу которого семь раз было «ровно» и Баэс имел три брейк-пойнта, четвертой партии, скорее всего, было бы не избежать.

Но тут Медведеву помогла нью-йоркская непогода. Стал накрапывать дождь, россиянин настоял на том, чтобы организаторы задвинули крышу, и Баэс, слегка утративший кураж во время перерыва, упустил преимущество. А на тай-брейке крайне важным оказался четвертый розыгрыш из 22 ударов, который Медведев, проигрывавший к тому моменту со счетом 1:2, завершил превосходной обводкой по линии. В концовке, правда, ему пришлось понервничать, но обошлось без драмы. 12-й эйс россиянина стал последним ударом в этой игре, продолжавшейся 2 часа 41 минуту и завершившейся со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6). Соотношение очков, выигранных ударами навылет (35), и невынужденных ошибок (49) говорит о том, что Медведев не вышел на пик формы, но это лучше сделать в конце турнира. А пока важнее сэкономить силы, тем более что следующий матч с австралийцем Алексом Де Минором наверняка будет непростым.

Другой российский представитель первой десятки Андрей Рублев в 1/16 финала встречался с Артуром Риндеркнехом. Этот 28-летний француз, который сейчас стоит в рейтинге 73-м, впервые прошел по сетке турнира Большого шлема так далеко. Рослый (196 см) Риндеркнех имеет хорошую подачу, но в плане стабильности на задней линии, конечно, уступает российскому теннисисту. Поэтому неудивительно, что по ходу дела Рублев, впервые встречавшийся с Риндеркнехом, постепенно приспособился к его игре и, уступив первый сет, одержал комфортную победу в четырех партиях.

Следующий соперник Рублева, британец Джек Дрейпер, знаком ему гораздо лучше. В прошлом сезоне они встречались дважды, и оба раза побеждал россиянин. 21-летний Дрейпер амбициозен и играет никак не на уровне второй рейтинговой сотни, где находится сейчас, а гораздо лучше. Во втором круге он практически не оставил шансов опаснейшему поляку Хуберту Хуркачу, а затем переиграл американца Майкла Ммо, который на самом старте выбил из сетки возобновившего выступления после серьезной травмы поясницы Карена Хачанова. Если Медведев и Рублев выиграют свои следующие матчи, то встретятся в четвертьфинале, и реальность такого варианта сейчас довольно высока. Правда, нельзя забывать, что Алекс Де Минор месяц назад обыграл россиянина в четвертьфинале «мастерса» в Торонто, а сейчас легко прошел чилийца Николаса Харри и в целом на пути в четвертый круг выглядел очень уверенно.

Тем временем в женской половине турнира после поражений Людмилы Самсоновой и Екатерины Александровой борьбу продолжает лишь Дарья Касаткина, которая таким образом доказала, что абсолютно по делу является первой ракеткой России. Бельгийку Грет Миннен она прошла сравнительно легко — менее чем за полтора часа и отдав свою подачу лишь один раз. Правда, дальше перед Касаткиной стоит невероятно сложная задача. Вторая ракетка мира Арина Соболенко в трех матчах в Нью-Йорке отдала лишь 12 геймов, да и в недавней очной встрече 1/8 финала в Цинциннати была явно сильнее россиянки. Поэтому для того, чтобы впервые выйти в четвертьфинал US Open, где она еще ни разу не бывала, Касаткиной требуется прыгнуть выше головы.

Евгений Федяков