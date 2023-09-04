Белый дом пока не подтверждает планы поставить Киеву снаряды с обедненным ураном

Представитель Совета по национальной безопасности Белого дома США пока не стал подтверждать информацию о готовности Вашингтона поставить Киеву снаряды с обедненным ураном. Ранее о таких намерениях сообщали источники Reuters.

Представитель СНБ, отвечая на вопрос «РИА Новости» о готовности подтвердить планы по снарядам с обедненным ураном, сказал: «Я не могу».

Обедненный уран обладает высокой плотностью. За счет нее металл используют как балласт в авиации и судоходстве, при производстве бронебойных боеприпасов и для повышения прочности военной техники, например танков. По информации СМИ, сейчас боеприпасы с сердечниками из обедненного урана стоят на вооружении США, Израиля, Великобритании, Германии, Франции и России.

По данным Reuters, США впервые включат бронебойные снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Украине. О пакете будет объявлено уже на этой неделе. Его стоимость составит от $240 млн до $375 млн в зависимости от того, что в него войдет.

О дискуссии в Белом доме насчет поставок боеприпасов с обедненным ураном стало известно в середине июня, об этом сообщали источники газеты The Wall Street Journal. Владимир Путин после этого допустил ответное использование боеприпасов с ураном. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что боеприпасы с обедненным ураном привели к радиационному заражению украинской территории.

Леонид Уварчев