Рогов отрицает прорыв Украиной первой линии обороны в Запорожской области

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал заявление украинских военных о прорыве первой линии обороны. По его словам, российские военные продолжают удерживать позиции.

«Как бы не пытались храбриться украинские военачальники, но первая линия обороны не прорвана, наши военные удерживают свои позиции»,— сказал господин Рогов «РИА Новости». По его словам, украинские войска сосредотачивают силы между селами Вербовое и Работино, но их «попытки вклиниться в линию обороны» пресекаются.

О прорыве первой линии обороны ранее заявил командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский в интервью британской газете Observer.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на прошлой неделе назвал напряженной обстановку в регионе. По его словам, на тот момент украинские войска достигли «первого оборонительного рубежа инженерных заграждений».

О ситуации с контрнаступлением Украины — в материале «Ъ» «Украину оставили на второй год».