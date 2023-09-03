Премьер Франции анонсировала запрет на одноразовые электронные сигареты

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что правительство страны планирует запретить одноразовые электронные сигареты. По ее словам, они формируют у молодых людей привычку курить, даже если не содержат никотина.
Элизабет Борн
Фото: Benoit Tessier, Reuters
«Мы планируем представить новый план по борьбе с зависимостью от табака, в рамках которого будет введен запрет на одноразовые электронные сигареты, которые известны под названием puffё»,— сказала госпожа Борн в эфире телеканала RTL (перевод по ТАСС).
Элизабет Борн пояснила, что даже безникотовые электронные сигареты формируют у молодых людей привычку курить. По ее словам, после они переходят на курение табака. «Это необходимо остановить»,— сказала премьер-министр.
Одноразовые электронные сигареты при производстве заполняются жидкостью, содержащей от 0 до 20 мг/мл никотина. Этого объема хватает на несколько сотен затяжек.
В мае о запрете одноразовых электронных сигарет высказался экс-министр здравоохранения Франции Франсуа Брон. Господин Брон отмечал, что они вредят окружающей среде, так как литий в их батарейке нельзя переработать.