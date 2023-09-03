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Коммерсантъ FM
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Минюст Украины будет добиваться экстрадиции «топ-коррупционеров» из других стран

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что страна будет добиваться экстрадиции «топ-коррупционеров», которые уехали за границу.

«Сначала пойдут ''топы'' — те, кто украл больше всего. Их мы попробуем достать в первую очередь. А средняя рыба и другие персонажи уйдут позже»,— сказал господин Малюська в эфире единого телемарафона (цитата по УНИАН).

Денис Малюська отметил, что страны Европы, куда уехало большинство подозреваемых в коррупции, осторожно относятся к экстрадиции на Украину из-за военных действий в стране.

«И их адвокаты отмечают, что передавать в Украину таких персонажей будет крайне опасно. Поэтому в большинстве случаев, к сожалению, наши зарубежные партнеры отказывают пока в экстрадиции»,— добавил он.

В июле Госдепартамент США счел коррупцию на Украине угрозой для помощи со стороны США. На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения. Председатель Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков сообщал, что в украинском реестре коррупционеров числятся 45 тыс. человек.

Олеся Павленко

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