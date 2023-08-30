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Коммерсантъ FM
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В украинский реестр коррупционеров включены 45 тыс. человек

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков сообщил, что в украинском реестре коррупционеров значатся 45 тыс. человек. По его словам, из них 24 тыс. — за административные нарушения, 15 тыс.— за уголовные, 2 тыс.— за дисциплинарные, передает УНИАН.

Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (реестр коррупционеров Украины) был создан и администрируется НАПК с 2019 года. Там содержатся данные о физических и юридических лицах, совершивших коррупционные правонарушения.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения. Его продлили в стране до конца осени. В ноябре 2022 года господин Зеленский говорил, что на Украине нет коррупции, так как все коррупционеры уехали.

Лаура Кеффер

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