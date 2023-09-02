NYT: российские военные используют новую тактику для отражения наступления ВСУ

Российские военные адаптируются к попыткам вооруженных сил Украины (ВСУ) проводить контрнаступление. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных.

Как сообщили украинские военные, российские позиции укреплены минными полями и траншеями. Из-за этого, как пишет NYT, военные вынуждены сражаться за каждый дом и использовать небольшие штрумовые отряды из 8-10 солдат.

Также российские военные стали использовать новую тактику, пишет газета. По словам украинских военных, российская армия заливает минные поля горючим веществом, а при попытке разминирования сбрасывает с дрона гранату, поджигая все вокруг.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что США призывают командование ВСУ сосредоточить удар по направлению к Токмаку (юг), а не распылять силы по всей линии соприкосновения, в том числе в районе Бахмута (северо-восток). Вчера, 1 сентября, в Белом доме заявили, что ВСУ добились прогресса в контрнаступлении на юге Украины в последние 72 часа.

Что происходит на 556-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».