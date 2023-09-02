РБК: сотовые операторы из России останутся без роуминга в Канаде из-за санкций

Канадские сотовые операторы разорвали или находятся в процессе разрыва роуминговых соглашений с крупнейшими российскими операторами, сообщил РБК со ссылкой на источники в нескольких компаниях. По словам одного из них, канадские компании объяснили это санкциями против российских операторов.

«Нам пришли уведомления о прекращении сервиса, дальше один за другим местные операторы начали отключать нас от роуминга»,— сказал один из источников РБК.

Как пояснили источники, до сих российские компании могли переключиться на другого оператора или передать трафик клиентам через оператора из другой страны, у которого есть роуминговые соглашения с отключившим оператором. В случае с Канадой по первому варианту работать невозможно, так как соглашения разрывают все операторы, а на организацию работы по второму варианту необходимо время.

Информацию подтвердили представители «МегаФона» и «ВымпелКома». По их словам, пока клиентам в Канаде доступны услуги роуминга. В «Вымпелкоме» также уточнили, что Канада — первая страна, где российские операторы столкнулись с такой проблемой.

Как сообщил РБК представитель канадского оператора связи BCE Inc., решение ограничить роуминг для «большой четверки» принято из-за санкций Канады против России. По его словам, оператор продолжит оказывать услуги роуминга российскому «Екатеринбург-2000» («Мотив» в Свердловской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах).

Как пишет РБК со ссылкой на источник в одном из российских операторов, роуминг в Канаде в моменте используют около 10 тыс. абонентов «большой четверки». Большая часть из них релоцировалась в страну или приехала в командировку. По словам другого источника РБК, число абонентов в Канаде крайне маленькое, а проблема — не масштабная.

В июле Канада ввела санкции против МТС, «МегаФон», «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Как поясняли в правительстве, ограничения введены из-за связей компаний с российским военно-промышленным комплексом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Санкционировали по полной программе».

Олеся Павленко