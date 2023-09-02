США и Франция заявили о стремлении к дипломатическому решению ситуации в Нигере

Министры обороны США Ллойд Остин и Франции Себастьян Лекорню выразили стремление к дипломатическому урегулированию ситуацию в Нигере. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, его заявление опубликовано на сайте ведомства.

Ллойд Остин и Себастьян Лекорню обсудили ситуацию в Нигере во время телефонных переговоров, сообщили в Пентагоне. «Министр и министр разделили стремление к дипломатическому урегулированию ситуации в Нигере и подчеркнули необходимость продолжения взаимодействия с нигерцами и региональными африканскими партнерами»,— сказано в заявлении.

27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. Они угрожали убить господина Базума в случае интервенции, но в итоге решили его судить за госизмену. 26 августа военные выслали посла Франции. Мятежники также потребовали вывести французские войска из страны до 3 сентября. Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о готовности Франции поддержать военную интервенцию Экономического сообщества стран Западной Африки в Нигер.

Подробнее о ситуации в Нигере — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».