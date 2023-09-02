Джокович вышел в четвертый тур US Open

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл в матче с соотечественником Ласло Джере в рамках третьего тура турнира US Open в Нью-Йорке. Встреча закончилась со счетом 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.

В четвертом туре Джокович сыграет с хорватом Борна Гойо.

Новак Джокович — один из лучших игроков в истории тенниса, был лучшей ракеткой мира семь сезонов. Джокович выигрывал в US Open в 2011, 2015 и 2018 годах.

US Open — один из четырех турниров Большого шлема. Проходит последним в сезоне на покрытии «хард» в Нью-Йорке. Призовой фонд турнира — $65 млн. В третьем туре US Open борьбу продолжают два российских теннисиста: Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Подробнее о перспективах Джоковича на турнире — в материале «Ъ» «Старику везде у них дорога».

Олеся Павленко