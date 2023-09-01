Филиппинская легенда навострила перчатки в Париж

Состав участников Олимпиады в Париже, которая состоится в будущем году, может пополниться одним из самых любопытных персонажей за всю историю Олимпийских игр. В ней решил выступить филиппинец Мэнни Пакьяо, легенда мирового бокса. Помешать осуществить мечту Пакьяо, добившемуся колоссальных успехов в профессиональном боксе, но никогда не дравшемуся на крупных турнирах в любительском, способен только возрастной ценз: на Олимпиады допускаются бойцы не старше 40 лет, а ему скоро исполнится 45. Впрочем, возможность обойти ограничения есть благодаря специальным квотам, имеющимся в распоряжении Международного олимпийского комитета (МОК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боксер Мэнни Пакьяо

Фото: Romeo Ranoco / Reuters Боксер Мэнни Пакьяо

Фото: Romeo Ranoco / Reuters

О том, что Мэнни Пакьяо собирается принять участие в ближайшей летней Олимпиаде, сообщил президент Олимпийского комитета Филиппин Абрахам Толентино. В его заявлении сказано, что «идол ринга» «хочет драться в Париже». Ранее об этом говорил сам Пакьяо. Речь идет об экстраординарном событии. Боксеры-профессионалы были допущены к выступлению на Олимпиадах еще в середине прошлого десятилетия, а их дебют на них состоялся в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Более того, они уже завоевывали олимпийские медали. Например, единственное золото в боксе в Токио в 2021 году сборной России принес Альберт Батыргазиев, который к тому моменту уже провел профессиональные бои. Но, как правило, реформой регламента все-таки пользовались молодые бойцы без яркого послужного списка. Топовые же боксеры пока не проявляют особого интереса к Олимпиадам, которые в их жизни чаще всего уже были раньше, до перехода из любителей в профессионалы.

Мэнни Пакьяо — не просто топовый боксер. Он — настоящая легенда, икона бокса. Филиппинец — единственный в истории, кому удалось завоевать чемпионские звания аж в восьми весовых категориях, от наилегчайшей (до 50,1 кг) до полусредней (66,7 кг).

Пакьяо многократно признавался лучшим боксером года по наиболее престижным версиям вроде версии The Ring, а его популярность у болельщиков достигла колоссальных масштабов.

Материальным ее выражением можно считать коммерческие итоги боя филиппинского спортсмена в 2015 году против выдающегося американца Флойда Мейуэзера, проигранного Пакьяо по очкам. Он вызвал беспрецедентный ажиотаж (4,6 млн покупок платной трансляции матча в формате pay-per-view) и обеспечил организаторам, по данным ряда источников, поступления на сумму более $500 млн. Этот рекорд в боксе не побит до сих пор.

Но на самом деле спортивную карьеру Мэнни Пакьяо завершил еще в 2021 году, уступив Йорденису Угасу. Кроме того, и до этого проигрыша она довольно долго не была уже его абсолютным приоритетом: бокс Пакьяо совмещал с активной политической деятельностью на родине, а в 2022 году даже баллотировался на должность президента Филиппин, заняв в голосовании третье место.

При этом ни для кого не было секретом, что Мэнни Пакьяо очень жалеет о том, что у него не было шанса выступить на Олимпийских играх.

Дело в том, что в профессионалы он перешел уже в 16 лет, с мизерным опытом любительских турниров за плечами из-за финансовых трудностей в семье. А то, что олимпийская идея филиппинцу чрезвычайно близка, доказывает один эпизод из его жизни. В 2008 году Пакьяо с удовольствием согласился на роль знаменосца филиппинской делегации на открытии Олимпиады в Пекине, притом что до него такую честь доверяли исключительно участникам Олимпийских игр.

В 2016 году, после допуска профессионалов, оказаться в Рио-де-Жанейро Мэнни Пакьяо помешала работа в политической сфере, а в 2021-м в Токио — регламент. Подразделение МОК, занимающееся организацией боксерских олимпийских турниров вместо лишенной головной спортивной структурой признания Международной боксерской ассоциации (IBA), установило возрастной ценз для участников. Они должны быть не моложе 19 и не старше 40 лет. Собственно, он не позволяет Пакьяо выступить сейчас даже на отборочных соревнованиях.

Но способ обойти препятствие существует. Олимпийский комитет Филиппин будет просить допустить Мэнни Пакьяо по специальной квоте — в регламенте она названа universality place. Такие квоты, избавляющие от необходимости отбираться на Олимпиаду наравне с конкурентами и подпадать под различные лимиты, выделены для каждого вида. В боксе их девять, правда, всего четыре — в мужском турнире.

Алексей Доспехов