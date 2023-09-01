Капсулу в основание Центра бокса заложили в Городце

В Городце (Нижегородская область) заложили капсулу времени в основание Центра бокса, от финансирования которого много лет отказывались региональные власти. Все это время строительства центра добивался боксер, чемпион России и мира, директор ГП НО «Лидеры спорта» Андрей Гоголев.
Фото: правительство Нижегородской области
На церемонии закладки капсулы областной министр спорта Александр Кононов заявил, что это «историческое событие», с которого начинается новый этап развития бокса в регионе. На региональном уровне этот проект был одобрен еще в 2019 году, затем была сделана проектная документация, по сметам которой строительство современного боксерского центра обойдется в 112 млн руб.
Как писал «Ъ-Приволжье», осенью 2022 года Минспорта РФ отклонило заявки Нижегородской области на софинансирование строительства четырех спортивных комплексов в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»). Среди этих проектов был и центр бокса в Городце.
В поддержку строительства по просьбе Андрея Гоголева высказывались «десять олимпийских чемпионов, четыре депутата Госдумы и нижегородская синагога». Вслед за ними к губернатору Глебу Никитину обратился американский профессиональный боксер-тяжеловес Эвандер Холифилд. Не смотря на такую кампанию, региональное заксобрание отказалось выделять средства на проект. В феврале 2023 спортсмены записали видеообращения к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.
В областном правительстве «Ъ-Приволжье» рассказали, что региональное министерство спорта внесло проект по строительству Центра бокса в адресную инвестиционную программу на 2024 год. По решению губернатора Глеба Никитина начало строительства сдвинуто на 2023 год. Объем финансирования будет уточнятся, средства на проект будут выделены из областного бюджета.