Капсулу в основание Центра бокса заложили в Городце

В Городце (Нижегородская область) заложили капсулу времени в основание Центра бокса, от финансирования которого много лет отказывались региональные власти. Все это время строительства центра добивался боксер, чемпион России и мира, директор ГП НО «Лидеры спорта» Андрей Гоголев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Нижегородской области

Фото: правительство Нижегородской области



На церемонии закладки капсулы областной министр спорта Александр Кононов заявил, что это «историческое событие», с которого начинается новый этап развития бокса в регионе. На региональном уровне этот проект был одобрен еще в 2019 году, затем была сделана проектная документация, по сметам которой строительство современного боксерского центра обойдется в 112 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», осенью 2022 года Минспорта РФ отклонило заявки Нижегородской области на софинансирование строительства четырех спортивных комплексов в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»). Среди этих проектов был и центр бокса в Городце.

В поддержку строительства по просьбе Андрея Гоголева высказывались «десять олимпийских чемпионов, четыре депутата Госдумы и нижегородская синагога». Вслед за ними к губернатору Глебу Никитину обратился американский профессиональный боксер-тяжеловес Эвандер Холифилд. Не смотря на такую кампанию, региональное заксобрание отказалось выделять средства на проект. В феврале 2023 спортсмены записали видеообращения к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.

В областном правительстве «Ъ-Приволжье» рассказали, что региональное министерство спорта внесло проект по строительству Центра бокса в адресную инвестиционную программу на 2024 год. По решению губернатора Глеба Никитина начало строительства сдвинуто на 2023 год. Объем финансирования будет уточнятся, средства на проект будут выделены из областного бюджета.

Андрей Репин