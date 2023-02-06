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Боксеры снова просят власти помочь со строительством центра бокса в Городце

На Всероссийском боксерском форуме 2023 года несколько олимпийских чемпионов, призеры кубков мира и Европы, записали видеообращения к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. Боксеры попросили помочь со строительством центра бокса в Городце.

Ранее спортсмены вместе с нижегородским боксером Андреем Гоголевым обращались к губернатору Глебу Никитину и просили областное правительство выделить финансирование в размере 112 млн руб. Однако региональные власти не смогли привлечь строительство средства по линии Минспорта РФ и программе «Бизнес-Спринт». В областном бюджете на 2023 год денег на этот проект не нашлось.

Построить боксерскую школу в нижегородском министерстве спорта обещают позже: проектно-сметная документация готова и прошла госэкспертизу, земельный участок в Городце был выделен. Однако, по словам Андрея Гоголева, вопрос со строительством центра бокса не решается уже десять лет (ранее его планировали строить в Канавинском районе Нижнего Новгорода). «Я понимаю, что Нижегородская область – тяжелый регион с тяжелой аурой, а кто его таким сделал? Да все правители, которые тут управляли. Мы все рождаемся генетическими, а становимся политическими», – посетовал боксер, разместив видеоролики с чемпионами в соцсетях. Он также отвез письменное обращение в администрацию президента с просьбой посодействовать реализации проекта.

Иван Сергеев

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