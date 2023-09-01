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Лавров: саммит в Джидде планировался для убеждения в бесперспективности переговоров без РФ

Саммит в Джидде должен был убедить страны в невозможности переговоров без РФ

Саудовская Аравия перед началом саммита в Джидде сообщила России, что мероприятие проведут для убеждения западных стран в бесперспективности переговоров о прекращении боевых действий на Украине без участия российской делегации. Об этом в ходе выступления в МГИМО сообщил министр иностранных дел россии Сергей Лавров.

«Наши саудовские друзья нам рассказали, что они хотят провести у себя очередное совещание в таком формате в Джидде. Сказали, что это делается исключительно для того, чтобы донести до западных участников и самой Украины мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия Российской Федерации, что они и сделали на том мероприятии, которое состоялось в Джидде»,— сказал господин Лавров. Трансляция его выступления велась на YouTube.

Сергей Лавров также рассказал, что Россия «задним числом» узнала о направленном генсеку ООН Антонию Гутерришу обращении, чтобы его представители приняли участие в онлайн-встрече рабочих групп по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. «Я видел господина Гутерриша в Йоханнесбурге на полях саммита БРИКС. Я ему откровенно сказал, что это нарушает все принципы работы секретариата, потому что согласно уставу он должен быть беспристрастным и не должен получать указаний никакого правительства»,— отметил он.

Сергей Лавров подчеркнул, что Россию как «сторону многих аспектов происходящего» о встречах даже не уведомили. «Это в принципе подтверждает наши многолетние опасения о том, что Запад хочет приватизировать секретариаты международных организаций»,— заключил он.

Переговоры об урегулировании военного конфликта России и Украины в саудовской Джидде прошли 5–6 августа. На встречу приехали представители 42 стран. Участники встречи обсудили «формулу мира» Владимира Зеленского, которая предполагает вывод российских войск с территории Украины в границах 1991 года. Представителей России в Саудовскую Аравию не пригласили. МИД называл встречу «попыткой сколотить антироссийскую коалицию».

Подробнее об итогах переговоров в Джидде — в материале «Ъ» «Философия формулы».

Милена Костерева

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