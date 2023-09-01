Глава Минпросвещения пообещал оставить классиков в ЕГЭ и ОГЭ по литературе

В рамках единого госэкзамена (ЕГЭ) и на основном госэкзамене (ОГЭ) продолжат проверять знания школьниками классической литературы, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он пообещал, что произведения классиков на обоих экзаменах оставят.

«А в рамках единой программы по литературе мы усилили и включили произведения выдающихся наших писателей для старшей школы и Островского "Как закалялась сталь", Фадеева "Молодая гвардия"»,— рассказал министр в интервью Наиле Аскер-заде (цитата по «РИА Новости»).

На прошлой неделе была опубликована демоверсия кодификатора ЕГЭ по литературе, в которой не оказалось основных произведений до второй половины XIX века. Рособрнадзор заверил, что произведения Золотого века не исключены из ЕГЭ и могут быть использованы в некоторых заданиях. Комитет Госдумы попросил Минпросвещения объяснить решение убрать некоторых классиков, в том числе Александра Пушкина, из программы госэкзамена.

Лаура Кеффер