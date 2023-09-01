Экс-главу «Яндекса» Бунину исключили из правкомиссии по соцзначимым ресурсам

Правительство исключило экс-главу «Яндекса» в РФ Елену Бунину из состава правкомиссии по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов. Распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации.

Также из комиссии исключен экс-гендиректор оператора связи Tele2 Андрей Патока. Вместо в комиссию вошел глава оператора Алексей Телков.

Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина покинула пост в апреле 2022 года. На ее должность был назначен Артем Савиновский. The Bell (внесено Минюстом в реестр иностранных агентов) сообщал, что госпожа Бунина уехала из России и работает в израильском офисе «Яндекса».