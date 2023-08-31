МИД: у России и Китая нет взаимных территориальных претензий

Представитель МИД России Мария Захарова в рамках вопроса о территориальной принадлежности острова Большой Уссурийский заявила, что российская и китайская стороны не имеют друг к другу территориальных претензий. Ее заявление опубликовано на сайте ведомства. Ранее китайский картографический сервис выпустил комплект карт, на которых остров указан как самая восточная часть Китая.

По словам Марии Захаровой, пограничный вопрос между Китаем и Россией был окончательно разрешен в 2005 году, когда было утверждено соглашение, согласно которому остров Большой Уссурийский был поделен между сторонами. Она добавила, что отсутствие взаимных территориальных претензий задокументировано в том числе в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года.

Восточная часть Большого Уссурийского острова входит в городскую черту Хабаровска, где находится поселок Уссурийский с населением примерно 400 человек.

29 августа государственный картографический сервис Китая выпустил новый комплект карт за 2023 год, которые будут использоваться в новостях, книгах и рекламных материалах. Согласно выпущенным картам, к Китаю также относятся индийский штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин. Press Trust of India сообщало, что МИД Индии в связи с этим выразил протест китайской стороне.

Полина Мотызлевская