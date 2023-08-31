ЦБ ужесточил ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

Банк России ввел более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, установив макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на четвертый квартал 2023 года. Теперь при предельной долговой нагрузке (ПДН) от 50% до 80% лимит составит 30% от общего объема выдач. При ПДН более 80% лимит сократится с 20% до 5%.

В пресс-релизе регулятора такое решение объясняется стремлением снизить рост закредитованности граждан за счет ограничений кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. С помощью введения МПЛ Центробанк может сдерживать долю рискованных займов (в том числе кредитных карт) в общем объеме выдач. По мере обновления портфеля кредитных карт при действии новых ограничений количество кредитов заемщикам с высокой ПДН будет уменьшаться.

Показатель долговой нагрузки — отношение всех платежей по кредитам к совокупному доходу заемщика. Если эта пропорция превышает 50%, то заемщику приходится платить по займам больше половины своего ежемесячного дохода.

По данным регулятора, необеспеченное потребительское кредитование «растет высокими темпами». В июле рост задолженности был наибольшим за последний год (2%). Годовой темп роста по состоянию на 1 августа составил 13,3%.

Полина Мотызлевская