Старшеклассникам расскажут, заменит ли их искусственный интеллект

В сентябре 2023 года Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта (учредитель — Минпромторг) запустит на базе Видновского художественно-технического лицея образовательную программу для старшеклассников «Путешествие в искусственный интеллект». Программа стартует в профильном технологическом десятом классе. Школьникам расскажут, в каких областях применяется искусственный интеллект, и объяснят основы работы технологий машинного обучения, беспилотных автомобилей и голосовых помощников. Также в программе есть раздел, посвященный алгоритмам, которые позволяют создавать произведения искусства или компьютерные игры, принципам аналитики данных и базовым методам программирования на языке Python. Одновременно запускается и программа профессионального минимума в сфере ИИ.

«В эпоху глобальной цифровизации новые технологии все больше проникают в повседневную жизнь, и важно уже на этапе школьного обучения создавать условия, при которых дети могут погрузиться в изучение принципов функционирования искусственного интеллекта и возможности его применения,— говорит директор центра Александр Сергеев.— Необходима работа над созданием "навыков будущего", подготовка специалистов новых, востребованных профессий. Поэтому такая образовательная программа должна быть постепенно внедрена во всех школах страны». Директор лицея Елена Камьянова считает, что ликбез в области искусственного интеллекта был бы уместен не только в старших, но и в седьмых-восьмых классах. Пока же проект рассчитан на учащихся, которые уже находятся на этапе профессионального самоопределения. «Образы профессий все больше трансформируются за счет внедрения ИИ; будущие специалисты должны понимать, какие профессии сейчас появляются, а какие, вероятно, будут заменены роботами, автопилотами или другими технологичными решениями,— отмечают в Федеральном центре прикладного развития ИИ.— Существующие на данный момент программы профориентации зачастую не учитывают специфику профессий будущего. Преподаватели школ не всегда могут квалифицированно дать информацию о таких профессиях и сориентировать школьников в вопросе развития необходимых навыков».

Частью первого этапа проекта будут работа с преподавателями лицея и подготовка комплекта учебно-методических материалов для учеников. Разработчики планируют собрать отклики участников первого потока и рассчитывают расширить программу, включив в нее другие образовательные учреждения.

Полина Ячменникова