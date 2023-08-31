Еврокомиссия призвала страны ЕС прекратить закупки российского СПГ

Еврокомиссия (ЕК) призвала страны—члены Евросоюза прекратить закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) и отказаться от новых контрактов о его поставках. Об этом заявил представитель ЕК Тим Макфи на брифинге в Брюсселе.

Согласно анализу Global Witness, в 2023 году страны Евросоюза намерены импортировать рекордные объемы СПГ из России. Относительно 2022 года объем импортированного ЕС в январе—июле российского СПГ увеличился на 1,7%, относительно 2021-го — на 40%.

Отвечая на вопрос журналистов о рекордном росте закупок СПГ из России в 2023 году, господин Макфи сказал: «Что касается наших целей, у нас действует план Repower EU, который включает задачу избавиться от закупок российского газа как можно скорее. Мы призываем наши страны и компании не закупать природный газ у России и не заключать новых контрактов, когда текущие закончатся».

Комментируя отчет Global Witness, представитель ЕК отметил, что речь идет о росте в процентном отношении. «В реальном отношении это совсем небольшое увеличение поставок»,— сказал господин Макфи (цитата по ТАСС).

Согласно информации, которую представил Тим Макфи, в 2021 году Евросоюз закупил у России 13,5 млрд куб. м СПГ. В 2022-м объем поставляемого из России в ЕС СПГ составил 19,3 млрд куб. м, в первом полугодии 2023 года — 10 млрд куб. м. «То есть цифры вполне соизмеримые»,— подчеркнул он.

Представитель ЕК также обратил внимание, что абсолютные закупки российского газа, которые включают как трубопроводный газ, так и СПГ значительно снизились с 2021 года. «В 2021 наш импорт составлял 155 млрд куб. м газа в целом, включая трубопроводный и сжиженный, в 2023-м это будет 21 млрд куб. м. ЕС делает реальные усилия, чтобы диверсифицировать наши поставки отказываясь от природного газа и другого углеродного топлива из России»,— заключил он.

Евросоюз до сих пор не вводил санкций в отношении российского газа — как трубопроводного, так и СПГ, в отличие от других видов ископаемого топлива из России. Однако летом 2022 года ЕС принял ряд мер по ограничению зависимости от российских поставок. За счет этих мер, а также за счет сокращения промышленного производства и теплой зимы ЕС удалось снизить общее потребление газа на 17,7% с августа 2022-го по март 2023 года по сравнению со средним потреблением в те же месяцы 2017–2022 годов. К 2027 году Евросоюз намерен полностью отказаться от импорта российского ископаемого топлива.

О ситуации на европейском газовом рынке — в материале «Ъ» «Газ достается спотом».