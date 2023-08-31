Мятежники Нигера лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности

Мятежные власти Нигера лишили посла Франции в стране Сильвена Итте дипломатической неприкосновенности и потребовали, чтобы он покинул страну в 48-часовой срок, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление представителей захвативших власть в государстве мятежников.

В Министерстве внутренних дел Нигера журналистам подтвердили, что посол Франции «больше не пользуется дипломатическим иммунитетом, а его дипломатическая карта и визы аннулированы». Источник, близкий к властям Нигера, рассказал, что местная полиция уже получила приказ начать процесс депортации французского дипломата. Французские власти, по информации Sky News Arabia, уже проинформированы о ситуации.

Вчера, 30 августа, телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что организаторы мятежа в Нигере объявили об отмене всех соглашений по безопасности и военным вопросам с Францией. 26 августа AFP сообщало, что мятежники потребовали от французского посла Сильвена Итте, чтобы он покинул страну, поскольку посол отказался встретиться с назначенным военными министром иностранных дел Нигера. Однако в тот же день заявление мятежников о высылке посла было отозвано. Франция считает, что у «путчистов нет полномочий» для высылки посла.

Об отстранении президента Нигера Мохаммеда Базума военные из президентской гвардии сообщили 27 июля. Позднее их поддержало командование армии. 19 августа лидер мятежников Абдурахман Чиани объявил о начале трехлетнего переходного периода.

Подробнее о политической ситуации в Нигере — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Александр Кислов