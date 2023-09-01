Пользовавшиеся влиянием

Кете Дорш (1890–1957)

кинозвезда

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Имена актрис Кете Дорш, Паулы Вессели, Бригитты Хорней неразрывно связаны с Третьим рейхом, хотя их карьеры успешно начинались еще в Веймарской республике. Все они наилучшим образом воплощали типаж настоящей арийской женщины, который был так востребован в нацистском кинематографе и театре того времени. Кроме самих ролей и персонажей, все они были необходимы в общественной жизни рейха — как фигуры, «украшающие своим присутствием» разнообразные публичные мероприятия; их имена появлялись под официальными воззваниями сплотиться вокруг фюрера, приветствовать аншлюс Австрии и так далее.

Жизнь в Третьем рейхе была для них кульминацией славы, блеска, финансового благополучия, и они этой жизнью вполне наслаждались. Но не видели никакого противоречия в том, чтобы использовать успех и влияние для помощи тем, кого власть считала неблагонадежными и отправляла в концлагеря. Кете Дорш в 1930-е в Берлине называли «еврейской мамашей» — за то, что она вступалась за уволенных и арестованных коллег-актеров, а так как она еще с 1920-х годов очень дружила с Германом Герингом и обладала большим темпераментом, то ее вмешательство производило на чиновников в соответствующих инстанциях большое впечатление. Так, Кете Дорш вызволила из концлагеря выдающегося кабаретиста Вернера Финка, который шутил со сцены более вольно, чем это устраивало СС.

«Я побегу к Герману и разрыдаюсь!»