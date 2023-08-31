В Геленджике произошел еще один пожар в районе поселка Тешебс

Сегодня, 31 августа, днем в Геленджикском лесничестве у поселка Тешебс возник пожар, сообщили «Ъ» в Лесопожарном центре Краснодарского края. Огонь разгорелся в районе горы Гебеус.

«Произошло возгорание лесной подстилки на площади 0,1 га»,— пояснили в ведомстве.

Специалистами центра проводится комплекс мер по локализации низового лесного пожара. К 13:47 пожар локализован. В общей сложности в тушении лесного пожара задействовали 38 человек и 12 единиц техники.

Вчера, 30 августа, пожар охватил 118 га леса под Геленджиком. Его удалось потушить только спустя сутки.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону