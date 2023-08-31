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Коммерсантъ FM
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В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении заказчика двух убийств

Следственное управление СКР по Приморскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении 51-летнего Армена Бабакохяна, обвиняемого в организации двух заказных убийств во Владивостоке — совладельца ночного клуба «Наутилус» Евгения Киргинцева в 2001 году и учредителя телерадиокомпании «Новая волна» Олега Сединко в 2002-м.

По версии следствия, осенью 2001 года Бабакохян, на почве разногласия в бизнесе с Евгением Киргинцевым, заказал его убийство киллеру ОПГ «Трифоновские» Игорю Ковальчуку. Вознаграждение составило $10 тыс. 10 октября 2001 года был взорван джип Toyota Land Cruiser, на котором господин Киргинцев отъезжал от здания ночного клуба «Наутилус». По данным следствия, радиоуправляемая бомба была прикреплена к днищу автомобиля. С черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями предприниматель был доставлен в больницу и впоследствии скончался.

А 26 июня 2002 года в подъезде жилого дома по проспекту Острякова во Владивостоке погиб от взрыва бомбы учредитель телерадиокомпании «Новая волна» Олег Сединко. Тот являлся также учредителем и гендиректором ООО New Wave Cinema, которое управляло двумя современными кинотеатрами. По версии следствия, Бабакохян, у которого возник конфликт на почве бизнеса с господином Сединко, заказал его убийство тому же киллеру — Ковальчуку. На это раз в качестве вознаграждения ему был передан «дорогостоящий автомобиль и $15 тыс.».

Армен Бабакохян находится под стражей с апреля прошлого года. Уголовное дело в отношении него направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщило сегодня, 31 августа, следствие. Уголовное дело в отношении Игоря Ковальчука находится на рассмотрении в суде.

На прошлой неделе также было заявлено о завершении следственных действий по уголовному делу одной из самых влиятельных ОПГ Приморского края «Трифоновские». По делу проходят пятеро обвиняемых — Александр Ясин, руководитель Дальневосточной федерации кудо, известный в Приморье предприниматель, которого следствие считает руководителем ОПГ, и четверо его подчиненных. По версии СКР, банда совершала преступления, «связанные с вымогательствами, незаконным завладением имуществом других лиц и организаций, денежных средств и долей в коммерческих предприятиях», а также убийства.

Алексей Чернышев, Владивосток

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