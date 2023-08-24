В Приморье завершено расследование уголовного дела ОПГ «Трифоновские»

Завершены следственные действия по уголовному делу одной из самых влиятельных ОПГ Приморского края «Трифоновские». Об этом сообщило сегодня, 24 августа, региональное управление СКР.

«В настоящее время обвиняемые уведомлены об окончании следственных действий, материалы уголовного дела предъявлены участникам уголовного судопроизводства для ознакомления, по результатам чего уголовное дело будет направлено прокурору»,— сказано в сообщении.

В следственном управлении СКР по Приморью уточнили «Ъ», что по делу проходят пятеро обвиняемых — Александр Ясин, руководитель дальневосточной федерации кудо, известный местный предприниматель, которого следствие считает руководителем ОПГ и четверо его подчиненных. По версии СКР, банда совершала преступления, «связанные с вымогательствами, незаконным завладением имуществом других лиц и организаций, денежных средств и долей в коммерческих предприятиях», а также убийства.

В суд передано выделенное в отдельное производство уголовное дело в отношении киллера ОПГ «Трифоновские» Игоря Ковальчука. По версии СКР, на его счету семь убийств, в том числе совладельца ночного клуба «Наутилус» Евгения Киргинцева в 2001 году и учредителя телерадиокомпании «Новая волна» Олега Сединко в 2002-м. По данным «Ъ», Ковальчук признает вину.

По информации СКР, с 1990 года во Владивостоке действовала банда «Трифоновские», которую сначала возглавлял Сергей Трифонов, а после его убийства в мае 2004 года Александр Ясин. 1 апреля 2022 года СУ СКР по Приморью сообщило о задержании во Владивостоке Александра Ясина. По версии следствия, бизнесмен осуществлял руководство ОПГ «Трифоновские», причастен к двум убийствам и уклонился от уплаты налогов на сумму 230 млн руб. Ясин вину не признает.

Как сообщили в СКР, за счет арестованных денежных средств на счетах Ясина погашена налоговая задолженность на сумму 181 млн руб. Кроме того суд решил вернуть в собственность Приморского края земельные участки во Владивостоке, «незаконно переданные в пользование подконтрольным Александру Ясину организациям». На них расположен крупнейший в городе рынок и несколько торговых центров.

Алексей Чернышев, Владивосток