Спикер ВВС Украины: для выполнения боевых задач ВСУ необходимо 60 F-16

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ необходимо 60 американских истребителей F-16 для выполнения боевых задач. По его словам, истребители можно отправить на аэродромы в разных уголках страны для обороны.

На вопрос журналистов «Суспільного», сколько Украине необходимо единиц F-16, Юрий Игнат ответил: «Все условно». Он напомнил, что прежде называлась цифра 128. «Это полностью переоснащение Воздушных сил. Нам нужно заменить советскую технику. Ясно, что это не будет за один день, месяц или даже год»,— сказал представитель ВВС Украины.

В августе США одобрили отправку Киеву F-16 из Дании и Нидерландов. Эти страны будут в том числе заниматься обучением украинских пилотов. Истребители также намерены предоставить Норвегия и Румыния.

В октябре США начнут учить украинских пилотов управлению F-16. Как сообщил главнокомандующими ВСУ Валерий Залужный, часть пилотов уже прошли курс обучения в Дании.

Лусине Баласян