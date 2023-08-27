Румыния участвует в программе по освоению украинскими летчиками F-16

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Румыния присоединится к обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16. По его словам, необходимые документы будут подписаны в ближайшие дни.

«Ожидаю оформления документов в ближайшие несколько дней, и это последнее препятствие»,— сказал господин Чолаку в интервью Financial Times.

В августе США одобрили отправку Киеву F-16 из Дании и Нидерландов. Эти страны также будут заниматься обучением украинских пилотов. Истребители также намерена предоставить Норвегия. В октябре США начнут учить украинских пилотов управлению F-16. До этого военные должны пройти обучение английскому языку.

Что происходит на 550-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко