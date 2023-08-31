Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Один из основателей ВШЭ Андрей Яковлев сообщил об уходе из вуза

Экономист Андрей Яковлев объявил об уходе из Высшей школы экономики (ВШЭ). Он работал в вузе с основания в 1993 году. Как сообщил господин Яковлев в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), причина ухода — «истечение срока действия контракта».

Андрей Яковлев пришел в ВШЭ в 1993 году на должность проректора по науке, которую занимал свыше 18 лет. Также он возглавлял Институт анализа предприятий и рынков, Международный центр изучения институтов и развития. В прошлом входил в ученый совет НИУ ВШЭ.

В первый год работы в ВШЭ господин Яковлев создал кафедру «Экономики фирмы», на базе которой позднее сформировался факультет менеджмента. В рамках факультета он также организовал кафедру маркетинга.

11 августа о своем уходе из ВШЭ сообщил доктор экономических наук Игорь Липсиц, который также работал в университете с его основания. Господин Липсиц, проживающий за границей последние три года, объяснил, что руководство ВШЭ аннулировало его контракт на дистанционную работу.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...