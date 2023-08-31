Один из основателей ВШЭ Андрей Яковлев сообщил об уходе из вуза

Экономист Андрей Яковлев объявил об уходе из Высшей школы экономики (ВШЭ). Он работал в вузе с основания в 1993 году. Как сообщил господин Яковлев в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), причина ухода — «истечение срока действия контракта».

Андрей Яковлев пришел в ВШЭ в 1993 году на должность проректора по науке, которую занимал свыше 18 лет. Также он возглавлял Институт анализа предприятий и рынков, Международный центр изучения институтов и развития. В прошлом входил в ученый совет НИУ ВШЭ.

В первый год работы в ВШЭ господин Яковлев создал кафедру «Экономики фирмы», на базе которой позднее сформировался факультет менеджмента. В рамках факультета он также организовал кафедру маркетинга.

11 августа о своем уходе из ВШЭ сообщил доктор экономических наук Игорь Липсиц, который также работал в университете с его основания. Господин Липсиц, проживающий за границей последние три года, объяснил, что руководство ВШЭ аннулировало его контракт на дистанционную работу.

Лусине Баласян