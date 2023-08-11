Один из основателей ВШЭ Игорь Липсиц покидает пост

Доктор экономических наук Игорь Липсиц сообщил, что уволился из Высшей школы экономики из-за того, что руководство университета аннулировало его контракт на дистанционную работу. С 1 сентября он покидает пост по собственному желанию, о чем написал в Telegram. Господин Липсиц уже три года живет за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Липсиц

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Игорь Липсиц

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«И хотя управление персонала предложило мне иные заманчивые вакансии в НИУ ВШЭ: паспортист (35 тыс. руб./месяц), мойщик посуды (40 тыс. руб./месяц) и даже ведущий бухгалтер (80 тыс. руб./месяц), я не обнаружил у себя компетенций, достаточных для занятия столь интересных должностей»,— рассказал он.

Пресс-служба ВШЭ пока не комментировала эту информацию.

Игорь Липсиц работал в университете с 1993 года, он также является ординарным (пожизненным) профессором ВШЭ. Стал автором первого в России учебника по рыночной экономике для подростков «Удивительные приключения в стране Экономика». В 2019 году его пособие по экономике для 10-х и 11-х классов не включили в федеральный список учебников из-за «непатриотичности».

Лаура Кеффер