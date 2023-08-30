Рекламный рынок Краснодара в I полугодии показал динамику роста в 38%

Рекламный рынок Краснодара по итогам I полугодия 2023 года показал динамику в 38% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ассоциации, в денежном выражении объем этого рынка в регионе в первом полугодии достиг 838 млн руб. (учитывались суммарные данные по трем сегментам: ТВ, радио и наружной рекламе). Краснодар вошел в топ-15 крупнейших региональных рынков России.

Суммарно 15 крупнейших региональных рынков увеличили свои рекламные бюджеты на 31%, при этом все они продемонстрировали двузначную динамику. Общий объем региональных рынков превысил 21 млрд руб., а темпы роста достигли отметки в +25%. Все сегменты, за исключением прессы в регионах, показали двузначную динамику роста, говорится в сообщении.

Михаил Волкодав

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