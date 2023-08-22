ЕС выделил Украине новый транш помощи в размере €1,5 млрд

Евросоюз направил Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X (бывший Twitter), отметив, что в этом году и после «будет больше».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам госпожи фон дер Ляйен, средства направлены на поддержание функционирования Украины в условиях военного конфликта. Тем самым ЕС поддерживает восстановление Украины и поддерживает «работоспособность государства».

В декабре 2022 году Совет ЕС согласовал выделение Украине макрофинансовой помощи на €18 млрд в 2023 году. В рамках программы Киеву ежемесячно направляют по €1,5 млрд. Как поясняли в ЕК, средства предоставляются в виде льготных кредитов, на погашение которых украинские власти получат 35 лет, начиная с 2033 года.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян