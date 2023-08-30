Bloomberg: Россия больше всего выиграла от сокращения добычи нефти странами ОПЕК

От ограничения добычи нефти странами ОПЕК+ больше всего выиграла Россия. Сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии привело к снижению роста ее экономики, тогда как в бюджет России на фоне более высоких цен на энергоносители стало поступать больше средств. Об этом пишет Bloomberg.

Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти с февраля. В тот момент страна добывала на 500 тыс. баррелей в день (б/с) больше, чем Россия. К июлю Саудовская Аравия сократила добычу на 1,22 млн б/с, что на 250 тыс. б/с меньше нефтедобычи в России. Также Саудовская Аравия продлила на сентябрь сокращение добычи на 1 млн б/с, тем самым подталкивая вверх цены на нефть. Россия присоединилась к сделке ОПЕК+ в июле, взяв обязательство существенно урезать производство нефти.

Экономический рост Саудовской Аравии замедлился во втором квартале, так как в результате ограничений на добычу экономика страны стала одной из самых медленных, тогда как до февраля была одной из самых быстрорастущих.

Доходы России от нефти и газа выросли в июле впервые в 2023 году. В российский бюджет поступило больше средств из-за более высоких цен, которые, в свою очередь, влияют на ставки налога на баррель нефти, а также приводят к сужению дисконтов на нефть. Рост цен компенсировал для России сокращение нефтедобычи и экспорта, отмечает Bloomberg, что резко контрастирует с ситуацией в Саудовской Аравии.

В декабре 2022 года Евросоюз и страны G7 ввели ограничение цен на нефть из России — она не может продаваться выше $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года также действует потолок $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно). В июне, по данным Международного энергетического агентства, доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов упали почти вдвое год к году. Россия сократила морской экспорт нефти в августе, который сейчас оценивается в 2,94 млн баррелей в сутки.

О планах России по сокращению экспорта нефти — в материале «Ъ» «Операция по дебаррелизации».

Олеся Павленко