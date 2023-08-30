«Магнит» в первом полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 15,9%

Один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит» опубликовал промежуточную финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2023 года (.pdf). По результатам первых шести месяцев чистая прибыль ПАО Магнит составила 34,016 млрд руб. Относительно аналогичного периода 2022 года показатель увеличился на 15,9%.

Валовая прибыль по итогам января—июня увеличилась на 6,1%, до 280,5 млрд руб. с 264,3 млрд руб. Выручка ПАО Магнит выросла на 8,2%, до 1,229 трлн руб. Показатель EBITDA по результатам первого полугодия составил 132,424 млрд руб., увеличившись на 3,1%.

За второй квартал чистая прибыль снизилась на 1,1%, до 20,199 млрд руб. EBITDA за апрель—июнь выросла на 7,5%, до 72,257 млрд руб., а выручка — на 7,5%, до 632,659 млрд руб.

В начале августа «Магнит» завершил промежуточный этап выкупа собственных акций у акционеров-нерезидентов на сумму 37,4 млрд руб., что составляет 16,6% всех акций компании в обращении. Компания установила лимит выкупа акций нерезидентов на уровне 29,8%.