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Коммерсантъ FM
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Саратовская область возглавила антирейтинг по распространению энтеровируса

Саратовская область стала самым неблагополучным регионом по темпам распространения энтеровирусной инфекции (ЭВИ), вызывающей менингит. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на совещание главы ведомства Анны Поповой с руководителями территориальных подразделений. По данным ведомства, массовые случаи заражения ЭВИ наблюдаются также в Свердловской области, Хабаровском крае, Севастополе и Москве.

В релизе Роспотребнадзора приведено число заболевших за первые семь месяцев текущего года —101. Только за минувший август количество подтвержденных случаев утроилось и достигло 430, сообщили в региональном управлении ведомства. Большинство заболевших — младшего школьного и дошкольного возраста. Лечение в областной инфекционной больнице, по данным на 28 августа, проходят 270 человек — 243 ребенка и 27 взрослых, сообщили «Ъ» в региональном минздраве.

Руководитель федерального ведомства Анна Попова поручила регионам со сложной ситуацией взять на контроль дошкольные и общеобразовательные учреждения, в частности мониторить качество «утренних фильтров», «разобщать» большие детские коллективы, ограничить массовые мероприятия.

В целях профилактики распространения ЭВИ власти региона с начала августа закрыли бассейны, ограничение действует до конца сентября. Ограничен допуск несовершеннолетних болельщиков на спортивные соревнования. Спортивные и образовательные организации отменили массовые мероприятия.

Никита Маркелов, Саратов

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