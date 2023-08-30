Псковский губернатор Ведерников: все последствия атаки на аэропорт устранены

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что все последствия атаки беспилотников на аэропорт столицы региона уже устранены. По его словам, в связи с атакой дронов в регионе будут проводиться «проверочные мероприятия».

«Последствия атаки на аэропорт в Пскове устранены, жертв нет, ущерб оценивается, гражданская инфраструктура не пострадала. Будут проводиться проверочные мероприятия, в том числе и на дорогах. Но каких-то дополнительных ограничений ни для региона, ни для города Пскова вводится не будет»,— сообщил глава области в своем Telegram-канале.

В ночь на сегодня, 30 августа, международный аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников. По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, пострадавших в результате атакинет. ТАСС со ссылкой на авиационные службы Псковской области сообщал, что во время атаки БПЛА на аэропорт повреждения получили четыре дислоцированных там военно-транспортных самолета Ил-76. МЧС подтвердило возгорание двух Ил-76.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов