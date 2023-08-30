В районах лесного пожара в Геленджике дежурит полиция

В местах, приближенных к очагам возгорания лесного массива Маркотского хребта в Геленджике, дежурит полиция. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД по городу.

Полицейские организовывают участников дорожного движения, обеспечивая беспрепятственный проезд спецтехники. Также они осуществляют охрану общественного порядка в районах возгораний.

Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 118 га. На месте работают два самолета-амфибии и два вертолета Ми-8 МЧС России. Пожар не затрагивает туристическую территорию и объекты инфраструктуры.

Татьяна Ручкина

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